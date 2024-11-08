Ağrı'da geçen ay yaklaşık 3 bin düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, ekim ayında, hudut birlikleri ve kolluk kuvvetlerinin çalışmasıyla yaklaşık 3 bin düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini söyledi.

Valilik toplantı salonunda Vali Mustafa Koç, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper'in katılımıyla Asayiş ve Güvenlik Toplantısı düzenlendi.

Güvenlik güçlerinin ekim ayında yaptıkları çalışmalardan bahseden Vali Koç, uyuşturucuyla mücadelenin sadece emniyet birimlerinin değil, herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Ekim ayında 71 uyuşturucu olayına müdahale edildiğini ifade eden Koç, "Geçen yılın ekim ayında düzenlenen operasyonlarda 75 kişi hakkında adli işlem yapılmış olup 12 şahıs tutuklanırken, bu yılın ekim ayında 82 kişi hakkında adli işlem yapılmış olup bu şahıslardan 9'u tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda 329 kilogram metamfetamin, 5 kilogram esrar. ve 58 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmiştir." diye konuştu.

Koç, güvenlik güçlerinin sınır hattında aldıkları sıkı önlemlerle kaçakçılık olaylarını en aza indirmek için kararlılıkla çalışma yaptıklarını ve yapılan operasyonlarda 31 bin paket sigara, 5 bin kişisel eşya ile kozmetik malzemelerinin ele geçirildiğini anlattı.