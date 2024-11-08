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        Ağrı'da geçen ay yaklaşık 3 bin düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

        Ağrı Valisi Mustafa Koç, ekim ayında, hudut birlikleri ve kolluk kuvvetlerinin çalışmasıyla yaklaşık 3 bin düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 16:54 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:02
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        Ağrı'da geçen ay yaklaşık 3 bin düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi
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        Ağrı Valisi Mustafa Koç, ekim ayında, hudut birlikleri ve kolluk kuvvetlerinin çalışmasıyla yaklaşık 3 bin düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini söyledi.

        Valilik toplantı salonunda Vali Mustafa Koç, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper'in katılımıyla Asayiş ve Güvenlik Toplantısı düzenlendi.

        Güvenlik güçlerinin ekim ayında yaptıkları çalışmalardan bahseden Vali Koç, uyuşturucuyla mücadelenin sadece emniyet birimlerinin değil, herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

        Ekim ayında 71 uyuşturucu olayına müdahale edildiğini ifade eden Koç, "Geçen yılın ekim ayında düzenlenen operasyonlarda 75 kişi hakkında adli işlem yapılmış olup 12 şahıs tutuklanırken, bu yılın ekim ayında 82 kişi hakkında adli işlem yapılmış olup bu şahıslardan 9'u tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda 329 kilogram metamfetamin, 5 kilogram esrar. ve 58 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmiştir." diye konuştu.

        Koç, güvenlik güçlerinin sınır hattında aldıkları sıkı önlemlerle kaçakçılık olaylarını en aza indirmek için kararlılıkla çalışma yaptıklarını ve yapılan operasyonlarda 31 bin paket sigara, 5 bin kişisel eşya ile kozmetik malzemelerinin ele geçirildiğini anlattı.

        Terörle mücadele çalışmalarına da değinen Koç, şöyle devam etti:

        "Temel hedefimiz, bölücülere asla fırsat vermemektir. Bu kapsamda terör örgütlerinin kök salmasına asla izin vermemek ve kökünü kazımak için terörle mücadelemiz devam etmektedir. Geçen sene ekim ayında terör örgütlerine yönelik 52 operasyon düzenlenmişken bu sayı yüzde 16 artarak geçen ay 60 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda geçen yıl 20 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, geçen ay 30 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır."

        Koç, güvenlik birimlerinin, halkın huzuru ve ülkenin sınır güvenliği için düzensiz göçle mücadelede kararlılıkla çalışma yaptığını aktardı.

        Geçen sene ekim ayında 71 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olayının meydana geldiğini anımsatan Koç, şunları kaydetti:

        "Aldığımız tedbir ve denetimler sayesinde bu rakam yüzde 62 azalarak 27'ye kadar indirilmiştir. Meydana gelen bu 27 olayda 8 organizatör (insan kaçakçısı) tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hudut birliklerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz tarafından, ülkemize yasa dışı şekilde girmeye çalışan yaklaşık 3 bin düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Yasa dışı yollarla ülkemize düzensiz göçmenlerin geçmesi veya geçirilmesi ile bu işi organize eden insan kaçakçılarına yönelik kararlı mücadelemizi sınır birliklerimiz, emniyetimiz, jandarmamız ve gümrük memurlarımızla birlikte sürdürmekte kararlıyız."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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