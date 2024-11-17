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        Ağrı'da 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Ağrı merkez ve Eleşkirt ilçesinde meydana gelen 3 farklı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 14:43 Güncelleme: 17.11.2024 - 15:26
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        Ağrı'da 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Ağrı merkez ve Eleşkirt ilçesinde meydana gelen 3 farklı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Ağrı-Taşlıçay kara yolu Yazılı köyü mevkisi kavşağında, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Eleşkirt ilçesi Sarıcan Deresi mevkisinde şarampole devrilen otomobilde 2 kişi, Güneykaya mevkisinde de devrilen tırda 1 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ve polis ekipleri, kar yağışının etkili olduğu kara yollarında sürücülerin daha dikkatli olmasını istedi.

        Öte yandan il merkezi Eski Van Caddesi'nde de bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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