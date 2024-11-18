Ağrı'da angut kuşları sulak alanda beslenirken görüntülendi

Bölgedeki Dalbahçe köyü yakınlarında bulunan sulak alan da bugünlerde sıcak bölgelere göç eden angut kuşlarının mola noktası oluyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki sulak alana gelen çok sayıda angut kuşu, burada beslenirken görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.