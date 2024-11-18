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        Ağrı'da angut kuşları sulak alanda beslenirken görüntülendi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki sulak alana gelen çok sayıda angut kuşu, burada beslenirken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 10:57 Güncelleme: 18.11.2024 - 10:57
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        Ağrı'da angut kuşları sulak alanda beslenirken görüntülendi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki sulak alana gelen çok sayıda angut kuşu, burada beslenirken görüntülendi.

        Yaz ayları boyunca Doğubayazıt Sazlıkları'nı mesken tutan angut kuşları, havalar soğuduktan sonra kış mevsiminde sıcak bölgelere göç ediyor.

        Bölgedeki Dalbahçe köyü yakınlarında bulunan sulak alan da bugünlerde sıcak bölgelere göç eden angut kuşlarının mola noktası oluyor.

        Bugünlerde sulak alanda besin depolayan angut kuşları, sürü halinde görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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