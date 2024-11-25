Ağrı'da bir tırın dorsesinde 6 kilo 800 gram kaçak safran ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ve Gümrük Muhafaza ekiplerince gümrük sahası içerisinde yabancı uyruklu bir kişiye ait tırın dorsesinde arama yapıldı.

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