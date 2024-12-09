Ağrı'da karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü, eşi tedaviye alındı

Fatma Ö, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti, durumu ağır olan kocası ise Erzurum'a sevk edildi.

Eve giren jandarma ve sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çifti ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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