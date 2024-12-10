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        Ağrı'da 5 bin 435 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Ağrı'da, il merkezi ve Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 5 bin 435 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:35 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:53
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        Ağrı'da 5 bin 435 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Ağrı'da, il merkezi ve Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 5 bin 435 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda il merkezi ve Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 5 bin 435 paket sigara ele geçirildi.

        Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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