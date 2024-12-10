Ağrı'da, 23 farklı branştaki sporculara malzeme dağıtımı yapıldı, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılı olanlara ödül verildi.

Valilik koordinesinde kapalı spor salonunda "2024 Yılı Başarılı Sporcular Ödül Töreni ve Sportif Malzeme Dağıtımı" programı düzenlendi.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, kentin her geçen gün spor altyapısını güçlendiren, gençlere yeni fırsatlar sunan ve sporu toplumun her kesimine yaymayı amaçlayan bir yer haline geldiğini söyledi.

Toplam 23 farklı branşta aktif olarak spor yapan 6 bin 255 lisanslı sporcuyla gurur duyduklarını belirten Koç, "Bu rakamlar, sadece bir istatistik değil, aynı zamanda gençlerimizin dinamizmini, ailelerimizin desteğini ve hepimizin bu alandaki kararlılığını yansıtıyor." dedi.

Koç, sporun yalnızca fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda gençleri kötü alışkanlıklardan koruyan, hayata sıkı sıkıya bağlayan ve toplumun sağlıklı bireyler yetiştirmesine yardımcı olan önemli bir araç olduğunu anlattı.