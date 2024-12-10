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        Ağrı'da 23 farklı branştaki sporculara malzeme dağıtımı yapıldı

        Ağrı'da, 23 farklı branştaki sporculara malzeme dağıtımı yapıldı, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılı olanlara ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 20:33 Güncelleme: 10.12.2024 - 20:53
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        Ağrı'da 23 farklı branştaki sporculara malzeme dağıtımı yapıldı
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        Ağrı'da, 23 farklı branştaki sporculara malzeme dağıtımı yapıldı, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılı olanlara ödül verildi.

        Valilik koordinesinde kapalı spor salonunda "2024 Yılı Başarılı Sporcular Ödül Töreni ve Sportif Malzeme Dağıtımı" programı düzenlendi.

        Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, kentin her geçen gün spor altyapısını güçlendiren, gençlere yeni fırsatlar sunan ve sporu toplumun her kesimine yaymayı amaçlayan bir yer haline geldiğini söyledi.

        Toplam 23 farklı branşta aktif olarak spor yapan 6 bin 255 lisanslı sporcuyla gurur duyduklarını belirten Koç, "Bu rakamlar, sadece bir istatistik değil, aynı zamanda gençlerimizin dinamizmini, ailelerimizin desteğini ve hepimizin bu alandaki kararlılığını yansıtıyor." dedi.

        Koç, sporun yalnızca fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda gençleri kötü alışkanlıklardan koruyan, hayata sıkı sıkıya bağlayan ve toplumun sağlıklı bireyler yetiştirmesine yardımcı olan önemli bir araç olduğunu anlattı.

        Sporun insanı kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu ifade eden Koç, şunları kaydetti:

        "Bu konuda hepimize büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla büyüyen, sağlıklı bireyler olmaları için birlikte çalışmalıyız. Ulusal ve uluslararası platformlarda Ağrı’yı başarıyla temsil eden sporcularımız, şehrimizin gururu, geleceğimizin umududur. Bu sporcularımız, başarılarıyla sadece madalya kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda Ağrı’nın spor kültürünü geliştiren, gençlerimize ilham veren ve 'ben de başarabilirim' duygusunu aşılayan birer örnek oluyor."

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ise il genelinde 76 spor tesisinde istihdam edilen 150 antrenör ile 23 spor branşında sporcu yetiştirdiklerini belirtti.

        Konuşmaların ardından Vali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılı olan sporculara ödüllerini verdi. Ardından malzeme dağıtımı yapıldı.

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