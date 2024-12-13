Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yerini soğuk havaya bıraktı

Dün kar yağışıyla beyaza bürünen Göle ilçesinde de soğuk hava etkili oluyor.

Karayolları ile belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Ardahan'da ise soğuk havanın etkisiyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Soğuk havanın etkili olduğu Sarıkamış'ta da yollarda buzlanma meydana geldi, karlı arazide kızıl tilkiler yiyecek ararken görüntülendi.

Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar, şehri beyaza bürüdü.

Kars'ta da kar yağışı sonrası soğuk hava hakim oldu.

Ağrı'da dün gün boyu aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

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