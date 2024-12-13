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        Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yerini soğuk havaya bıraktı

        Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 10:56 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:56
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        Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yerini soğuk havaya bıraktı
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        Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

        Ağrı'da dün gün boyu aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar karla kaplandı.

        Karın yerini soğuk havaya bıraktığı kentte, araç camları buz tuttu, sis ve pus oluştu.

        Ayrıca soğukların etkisiyle Murat Nehri'nde buz kütleleri akmaya başladı.

        - Kars

        Kars'ta da kar yağışı sonrası soğuk hava hakim oldu.

        Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar, şehri beyaza bürüdü.

        Dronla görüntülenen kentteki karla kaplı tarihi yapılarda ise güzel manzaralar oluştu.

        Soğuk havanın etkili olduğu Sarıkamış'ta da yollarda buzlanma meydana geldi, karlı arazide kızıl tilkiler yiyecek ararken görüntülendi.

        - Ardahan

        Ardahan'da ise soğuk havanın etkisiyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

        Karayolları ile belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

        Dün kar yağışıyla beyaza bürünen Göle ilçesinde de soğuk hava etkili oluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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