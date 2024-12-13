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        Ağrı Dağı yeniden beyaza büründü

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı yeniden karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 15:23 Güncelleme: 13.12.2024 - 15:38
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        Ağrı Dağı yeniden beyaza büründü
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı yeniden karla kaplandı.

        Kenti beyaza bürüyen kar yağışı, 5 bin 137 rakımla yurdun zirvesi olan Ağrı Dağı'nda da etkili oldu.

        Özellikle yaz aylarında dağcıların uğrak mekanı haline gelen Ağrı Dağı'nın zirvesini saran bulutlar ve kar örtüsü, güzel görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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