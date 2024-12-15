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        Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu

        Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle Murat Nehri kısmen buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 09:13 Güncelleme: 15.12.2024 - 09:20
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        Ağrı'da Murat Nehri kısmen dondu
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        Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle Murat Nehri kısmen buzla kaplandı.

        Bölgede etkili olan soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü kentte, araç camları buzla kaplandı, bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve brandalarla örttü.

        İl merkezinden geçen Murat Nehri de kısmen buz tuttu. Nehrin yüzeyinden çıkan buhar ve buz kütleleri dronla görüntülendi.

        Taşlıçay ilçesinde de soğuk hava nedeniyle dereler buz tuttu.

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