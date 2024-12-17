Ağrı'daki Murat Kanyonu ve çevresi beyaza büründü

Onlarca metre yükseklikteki sarp kayalıkların üzerinde evlerin de bulunduğu Murat Kanyonu ve çevresi son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Yer yer 50 metre derinliğe yaklaşık 150 metre genişliğe sahip olan kilometrelerce uzunluktaki kanyonda yılın belirli dönemlerinde Ağrı Valiliği koordinesinde doğa yürüyüşleri de yapılıyor.

İlçenin hemen yanında yer alan kanyon, sahip olduğu doğal güzelliklerinin tanıtılmasıyla son dönemlerde daha çok bilinir hale geldi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde doğal güzellikleriyle yılın her mevsimi doğa tutkunlarını ağırlayan Murat Kanyonu ve çevresi karla kaplandı.

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