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        Ağrı'daki Murat Kanyonu ve çevresi beyaza büründü

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde doğal güzellikleriyle yılın her mevsimi doğa tutkunlarını ağırlayan Murat Kanyonu ve çevresi karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:12 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:17
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        Ağrı'daki Murat Kanyonu ve çevresi beyaza büründü
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        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde doğal güzellikleriyle yılın her mevsimi doğa tutkunlarını ağırlayan Murat Kanyonu ve çevresi karla kaplandı.

        İlçenin hemen yanında yer alan kanyon, sahip olduğu doğal güzelliklerinin tanıtılmasıyla son dönemlerde daha çok bilinir hale geldi.

        Yer yer 50 metre derinliğe yaklaşık 150 metre genişliğe sahip olan kilometrelerce uzunluktaki kanyonda yılın belirli dönemlerinde Ağrı Valiliği koordinesinde doğa yürüyüşleri de yapılıyor.

        Onlarca metre yükseklikteki sarp kayalıkların üzerinde evlerin de bulunduğu Murat Kanyonu ve çevresi son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kar altında kalan ve kayalıklarında buz sarkıtlarının oluştuğu kanyondaki doğal güzellikler dronla görüntülendi.

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