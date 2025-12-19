Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da rahatsızlanan bebek ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

        Ağrı'da rahatsızlanan 2 yaşındaki bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        Giriş: 19.12.2025 - 18:34 Güncelleme: 19.12.2025 - 18:37
        Ağrı'da rahatsızlanan bebek ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi
        Ağrı'da rahatsızlanan 2 yaşındaki bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aras B. K'ye ön mediastende (göğüs boşluğunun ön kısmında) bası yapan kitleye bağlı gelişen solunum sıkıntısı teşhisi konuldu.

        Bebeğin acil ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'a sevkine karar verildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek, ambulans uçağa alınarak Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Sürece katkı sunan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım ve ilgili branş ekiplerine teşekkür edildi.

