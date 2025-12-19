Ağrı'da rahatsızlanan bebek ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Sürece katkı sunan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım ve ilgili branş ekiplerine teşekkür edildi.

Bebeğin acil ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'a sevkine karar verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aras B. K'ye ön mediastende (göğüs boşluğunun ön kısmında) bası yapan kitleye bağlı gelişen solunum sıkıntısı teşhisi konuldu.

