Patnos'ta kara sağlanan iş makinesi kurtarıldı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde yol açma çalışması yaparken kara sağlanan greyder kurtarıldı.
Patnos İlçe Özel İdaresi’ne ait greyder, Süphan Dağı eteklerinde bulunan Köseler Köyü Adilova mezrasında kapanan su deposu yolunu açmak için çalışma yaptığı sırada yolun kenarındaki kara saplandı.
Greyder, bölgeye gönderilen ekipler ve kepçenin çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.
