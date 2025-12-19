Habertürk
        Patnos'ta kara sağlanan iş makinesi kurtarıldı

        Patnos'ta kara sağlanan iş makinesi kurtarıldı

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde yol açma çalışması yaparken kara sağlanan greyder kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 17:38 Güncelleme: 19.12.2025 - 17:38
        Patnos'ta kara sağlanan iş makinesi kurtarıldı
        Ağrı'nın Patnos ilçesinde yol açma çalışması yaparken kara sağlanan greyder kurtarıldı.

        Patnos İlçe Özel İdaresi’ne ait greyder, Süphan Dağı eteklerinde bulunan Köseler Köyü Adilova mezrasında kapanan su deposu yolunu açmak için çalışma yaptığı sırada yolun kenarındaki kara saplandı.

        Greyder, bölgeye gönderilen ekipler ve kepçenin çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

