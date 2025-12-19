Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da bir tırda 163 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

        Ağrı'da, İran'dan ülkeye giriş yapan tırda 163 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:46 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:46
        Ağrı'da bir tırda 163 kilo 900 gram eroin ele geçirildi
        Ağrı'da, İran'dan ülkeye giriş yapan tırda 163 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük personeli ile Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Sahası'nda İran'dan ülkeye giriş yapan İran uyruklu şoförün kullandığı bir tırı incelemeye aldı.

        Bulgaristan'a transit karışık gıda malzemesi taşıyan tırda yapılan kontrolde, yük arasında 48 koli içerisindeki 1152 plastik kavanozda 163 kilo 900 gram eroin bulundu.

        Tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

