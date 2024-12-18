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        Ağrı'da gümrük kaçağı sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Ağrı'da 1896 paket gümrük kaçağı sigarayla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 17:21 Güncelleme: 18.12.2024 - 17:55
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        Ağrı'da gümrük kaçağı sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Ağrı'da 1896 paket gümrük kaçağı sigarayla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şehir genelinde yol kontrol ve emniyet uygulamaları gerçekleştirildi.

        Yapılan aramalarda, 1896 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de mali suçların deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmada, Doğubayazıt ilçesinde şüpheli R.A'nın adresinde arama yaptı.

        Aramada 18 bin 700 sahte dolar ele geçirilirken, şüpheli R.A. hakkında "parada sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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