Ağrı'da gümrük kaçağı sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Ağrı'da 1896 paket gümrük kaçağı sigarayla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şehir genelinde yol kontrol ve emniyet uygulamaları gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, 1896 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.