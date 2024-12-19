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        Ağrı'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi

        Ağrı'da, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:48 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:02
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        Ağrı'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
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        Ağrı'da, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi.

        İyilik Derneği ve üniversite öğrencilerinden oluşan İyilik Öncüleri Kulübünce organize edilen kermeste, kadınların evlerinde yaptığı kek, pasta ve çeşitli yemekler ile el emeği ürünler satışa sunuldu.

        İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki Yaşam Merkezi'nde kurulan stantta satışa sunulan ürünlere, üniversite öğrencileri ilgi gösterdi.

        Derneğin temsilcisi Hülya Polat, belli aralıklarla kermesler düzenlediklerini, oturma eylemi ve Gazze ile ilgili bilinçlendirme programları yaptıklarını söyledi.

        Vatandaşların boykota devam etmesi gerektiğini belirten Polat, şunları kaydetti:

        "Derneğin genel merkezi olarak Gazze için kışlık çadırlar hazırlanıyor. 7 Ekim'den bu yana kesintisiz şekilde yemek ikramımız oluyor. Ailelere bağışları iletebiliyoruz. Sağ olsun üniversite öğrencileri kermese çok ilgi gösterdi. Bir kız öğrenci, içeri girdiğinde gözlerini kapatıp 'Burada muhteşem bir manevi huzur var.' dedi. Bu beni çok etkiledi. Daha sonra tüm arkadaşlarını standa yönlendirdi. Güzel bir alışveriş yaptılar."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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