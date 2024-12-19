Ağrı'da 8 ton 510 litre kaçak motorin ele geçirildi

Ekipler, C.K'nin baraka tarzı yapısı ve eklentisinde yaptıkları aramada, 8 ton 510 litre kaçak motorin ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

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