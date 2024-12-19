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        Ağrı'da 8 ton 510 litre kaçak motorin ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, baraka tarzı bir yapıda 8 ton 510 litre kaçak motorin ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 17:44 Güncelleme: 19.12.2024 - 17:56
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        Ağrı'da 8 ton 510 litre kaçak motorin ele geçirildi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, baraka tarzı bir yapıda 8 ton 510 litre kaçak motorin ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, C.K'nin baraka tarzı yapısı ve eklentisinde yaptıkları aramada, 8 ton 510 litre kaçak motorin ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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