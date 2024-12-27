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        Ağrı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 9 zanlı yakalandı

        Ağrı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:54 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:11
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        Ağrı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 9 zanlı yakalandı
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        Ağrı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Diyadin ve Doğubayazıt ilçelerinde yol kontrol uygulaması yaptı.

        Aramalarda, 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        ​​​​​​​Doğubayazıt ilçesindeki başka bir operasyonda ise İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yerinde arama yapıldı.

        Aramada, 24 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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