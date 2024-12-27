Ağrı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 9 zanlı yakalandı

Ağrı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Diyadin ve Doğubayazıt ilçelerinde yol kontrol uygulaması yaptı.

Aramalarda, 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.