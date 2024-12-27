Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı, Tunceli ve Kars'ta etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

        Ağrı, Tunceli ile Kars'ta etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 22:50 Güncelleme: 27.12.2024 - 23:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı, Tunceli ve Kars'ta etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı, Tunceli ile Kars'ta etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı.

        Ağrı il merkezinin yanı sıra Hamur ve Eleşkirt ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

        Etrafı beyaza bürüyen kar, bazı noktalarda ulaşımda aksamalara yol açtı.

        - Tunceli

        Tunceli’nin Ovacık, Pülümür, Mazgirt, Pertek ve Nazımiye ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu.

        Yağışların etkisiyle ilçelerdeki cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

        Bazı sürücüler karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        - Kars

        Kars'ta ise kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kars-Digor kara yolunda yoğun kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'ye İmralı izni
        DEM Parti'ye İmralı izni
        Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama
        Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama
        Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alıyor
        Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alıyor
        İzmir'de zincirleme kaza! Anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
        İzmir'de zincirleme kaza! Anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
        Narin Güran davası yarın devam edecek
        Narin Güran davası yarın devam edecek
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        İmparator Doha'da atkıyı taktı!
        İmparator Doha'da atkıyı taktı!
        Danimarka Başbakanı savaşa hazırlanıyor
        Danimarka Başbakanı savaşa hazırlanıyor
        Medina'da sıcak gelişme!
        Medina'da sıcak gelişme!
        Arda Güler Samandıra'da!
        Arda Güler Samandıra'da!
        Hiçbir şey Güneş'e bu kadar yaklaşmamıştı!
        Hiçbir şey Güneş'e bu kadar yaklaşmamıştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        OpenAI'dan 'kamu yararı' adımı
        OpenAI'dan 'kamu yararı' adımı
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Ağrı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 9 zanlı yakalandı
        Ağrı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 9 zanlı yakalandı
        Ağrı'da ruhsatsız silah ticareti operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
        Ağrı'da ruhsatsız silah ticareti operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
        Ağrı'da iş yerlerinde "fahiş fiyat" denetimi yapıldı
        Ağrı'da iş yerlerinde "fahiş fiyat" denetimi yapıldı
        Ağrı'da tırın dorsesinde 1 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'da tırın dorsesinde 1 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı, Kars ve Ardahan'da sulak alanlar buz tuttu, ağaçları kırağı kapladı
        Ağrı, Kars ve Ardahan'da sulak alanlar buz tuttu, ağaçları kırağı kapladı
        Ağrı'da yoğun sis etkili oluyor
        Ağrı'da yoğun sis etkili oluyor