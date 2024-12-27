Ağrı, Tunceli ve Kars'ta etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

Kars'ta ise kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Tunceli’nin Ovacık, Pülümür, Mazgirt, Pertek ve Nazımiye ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu.

Ağrı il merkezinin yanı sıra Hamur ve Eleşkirt ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Ağrı, Tunceli ile Kars'ta etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı.

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