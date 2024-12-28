Ağrı'da çocuklar karın tadını çıkardı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, etkili olan kar yağışının ardından çocuklar kardan adam yaparak eğlendi.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, etkili olan kar yağışının ardından çocuklar kardan adam yaparak eğlendi.
İlçede dün başlayan kar, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.
Cadde ve sokakların beyaza büründüğü ilçede, araçlar karla kaplandı.
Çocuklar da hafta sonu tatilini fırsat bilerek kardan adam yapıp kar topu oynayarak eğlendi.
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