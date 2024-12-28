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        Ağrı'da çocuklar karın tadını çıkardı

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, etkili olan kar yağışının ardından çocuklar kardan adam yaparak eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 14:58 Güncelleme: 28.12.2024 - 14:58
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        Ağrı'da çocuklar karın tadını çıkardı
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        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, etkili olan kar yağışının ardından çocuklar kardan adam yaparak eğlendi.

        İlçede dün başlayan kar, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

        Cadde ve sokakların beyaza büründüğü ilçede, araçlar karla kaplandı.

        Çocuklar da hafta sonu tatilini fırsat bilerek kardan adam yapıp kar topu oynayarak eğlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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