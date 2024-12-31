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        Ağrı'da karlı yolları aşan Gezici Kütüphane köy çocuklarını kitaplarla buluşturuyor

        FIRAT ATMACA - Ağrı'da kışın zorlu geçtiği karla kaplı köylerde yaşayan çocuklar, Gezici Kütüphane sayesinde kitapla buluşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 11:07 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:07
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        Ağrı'da karlı yolları aşan Gezici Kütüphane köy çocuklarını kitaplarla buluşturuyor
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        FIRAT ATMACA - Ağrı'da kışın zorlu geçtiği karla kaplı köylerde yaşayan çocuklar, Gezici Kütüphane sayesinde kitapla buluşuyor.

        Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Halk Kütüphanesi bünyesinde yer alan otobüs şeklindeki Gezici Kütüphane'de Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerinden 2 bine yakın kitap bulunuyor.

        Yaklaşık 7 yıldır il genelinde hizmet veren Gezici Kütüphane, kar-kış demeden yılın her dönemi özellikle kitaba erişiminin zor olduğu köy okullarındaki öğrencilere ulaşıyor.

        Kütüphaneleri ve kitabı görünür kılmanın yanında okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla köy köy dolaşan otobüs sayesinde çocuklar farklı içerikteki kitapları okuma fırsatı buluyor.

        - Gezici Kütüphane ile eğlenceli ve eğitici etkinliklerle de buluşuyorlar

        Gezici Kütüphane'de kitap okumanın yanı sıra yüz boyama, geleneksel oyunlar gibi eğitici ve eğlenceli etkinliklere katılan öğrenciler, keyifli zaman geçiriyor.

        Hamur Kaymakam Mehmet Nesip Mahir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fehim Altun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş ve İlçe Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Yusuf Gülçin, Gezici Kütüphane'ye eşlik edip, Hamur ilçesine bağlı Ekincik köyünde çocuklarla buluştu.

        Çocuklara ikramlarda bulunup onlarla kitap okuyan protokol üyeleri, daha sonra kar yağışı altında miniklerle kartopu oynadı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Altun, AA muhabirine, daha çok, kitaba erişimin sınırlı olduğu köyleri ziyaret ettiklerini söyledi.

        Gezici Kütüphane ile kitabın öğrencilerin ayağına kadar geldiğini ifade eden Altun, "Gezici Kütüphane olarak 2018 yılından itibaren devam eden bir sürecimiz var. Salgın dönemi hariç il genelinde 400 okul ziyaret edilmiş, 5 bin öğrenciye kitap ulaştırılmıştır. Gezici Kütüphane hem çok donanımlı hem de bünyesinde çok sayıda önemli kitap yer almaktadır." dedi.

        - "Öğrencilerin yüzündeki tebessüm yorgunluğumuzu alıyor"

        Altun, kar-kış demeden daha çok öğrenciye ulaşmak için çaba gösterdiklerini ve kitap okunmanın yanında onlara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenlediklerini anlattı.

        Zorlu coğrafya şartlarında en uzak köylere kadar gittiklerini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

        "Gittiğimiz köylerde öğrenciler Gezici Kütüphane'yi görüyor, içerisindeki birbirinden kaliteli kitapları inceleyip okuma şansı elde ediyor. Amacımız öğrencilere okuma sevgisini aşılamaktır. Öğrencilerimizi bu sayede kütüphaneye üye yapıyoruz. İl merkezi ve ilçelerdeki kütüphanelere de yönlendiriyoruz. Daha çok kitaba ulaşma imkanı buluyorlar. Öğrencilerin yüzündeki tebessümü görmek bizim yorgunluğumuzu alıyor ve bizi ayrıca mutlu ediyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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