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        Ağrı'daki Balık Gölü'nde farklı şekillerde buz kütleleri oluştu

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde soğuk havanın etkisiyle farklı şekillerde buz kütleleri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 09:54 Güncelleme: 08.01.2025 - 09:58
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        Ağrı'daki Balık Gölü'nde farklı şekillerde buz kütleleri oluştu
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        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde soğuk havanın etkisiyle farklı şekillerde buz kütleleri oluştu.

        İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü, sahip olduğu doğal güzellikler, adalar, kuş ve balık türleriyle yılın her dönemi ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Daha çok yaz aylarında yoğunluğun olduğu göl, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

        Bölgede çetin geçen kış mevsimi nedeniyle ilkbahar aylarına kadar buzla kaplı kalan gölde, çeşitli şekillerde buz kütleleri ortaya güzel görüntüler çıkardı.

        Yuvarlak, kare ve küp şeklindeki buz kütleleri, dronla görüntülendi.

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