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        Ağrı'da soğuklar nehir ve dereleri dondurdu

        Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:39 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:39
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        Ağrı'da soğuklar nehir ve dereleri dondurdu
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        Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının gece en düşük sıfırın altında 19 derece ölçüldüğü kentte, dondurucu soğukların etkisiyle nehir ve dereler buz tuttu.

        Vatandaşlar araçlarını üzerine örttüğü battaniyelerle soğuklardan korumaya çalıştı.

        Şehirde sis de etkili oluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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