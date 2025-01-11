Ağrı'da soğuklar nehir ve dereleri dondurdu
Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının gece en düşük sıfırın altında 19 derece ölçüldüğü kentte, dondurucu soğukların etkisiyle nehir ve dereler buz tuttu.
Vatandaşlar araçlarını üzerine örttüğü battaniyelerle soğuklardan korumaya çalıştı.
Şehirde sis de etkili oluyor.
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