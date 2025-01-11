Ağrı'da soğuklar nehir ve dereleri dondurdu

Şehirde sis de etkili oluyor.

Hava sıcaklığının gece en düşük sıfırın altında 19 derece ölçüldüğü kentte, dondurucu soğukların etkisiyle nehir ve dereler buz tuttu.

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