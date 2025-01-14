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        Ağrı'da av kotasını aşan 3 kişiye 128 bin lira ceza uygulandı

        Ağrı'da av kotasını aşan 3 avcıya 128 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:13 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:13
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        Ağrı'da av kotasını aşan 3 kişiye 128 bin lira ceza uygulandı
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        Ağrı'da av kotasını aşan 3 avcıya 128 bin lira ceza uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ağrı DKMP ekipleri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda yapılan denetimlerde, av kotasını aşan 3 kişi tespit edildi.

        Ekipler, 3 avcıya kota aşımı nedeniyle toplam 128 bin lira ceza kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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