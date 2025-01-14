Ağrı'da av kotasını aşan 3 kişiye 128 bin lira ceza uygulandı

Bu kapsamda yapılan denetimlerde, av kotasını aşan 3 kişi tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ağrı DKMP ekipleri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

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