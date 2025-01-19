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        Ağrı'da soğuk hava etkili oldu

        Ağrı'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 12:48 Güncelleme: 19.01.2025 - 12:58
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        Ağrı'da soğuk hava etkili oldu
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        Ağrı'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü kentte dereler buz tuttu.

        Yer yer sisin de görüş mesafesini düşürdüğü kentte kırağı tutan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

        Eleşkirt ilçesinde de soğuk hava ve sis etkili oldu.

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