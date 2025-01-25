Buzla kaplanan Murat Nehri dronla görüntülendi
Ağrı'nın Hamur ilçesinde, soğuk hava nedeniyle buzla kaplanan Murat Nehri havadan görüntülendi.
Ağrı'nın Hamur ilçesinde, soğuk hava nedeniyle buzla kaplanan Murat Nehri havadan görüntülendi.
İlçe merkezinden geçen Murat Nehri, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
Nehirde geniş bir alana yayılı buzla kaplı alan dron ile kaydedildi.
İlçenin karla kaplı dağları da dronla görüntülendi.
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