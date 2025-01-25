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        Buzla kaplanan Murat Nehri dronla görüntülendi

        Ağrı'nın Hamur ilçesinde, soğuk hava nedeniyle buzla kaplanan Murat Nehri havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:40 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:45
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        Buzla kaplanan Murat Nehri dronla görüntülendi
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        Ağrı'nın Hamur ilçesinde, soğuk hava nedeniyle buzla kaplanan Murat Nehri havadan görüntülendi.

        İlçe merkezinden geçen Murat Nehri, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

        Nehirde geniş bir alana yayılı buzla kaplı alan dron ile kaydedildi.

        İlçenin karla kaplı dağları da dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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