Doğu'da en düşük hava sıcaklığı Erzurum'un Tekman ilçesinde eksi 31 derece olarak ölçüldü

Ardahan’da da soğuk hava etkili oluyor.

Bazı vatandaşlarda soğuk hava nedeniyle çalışmayan araçlarına takviye yaptı.

Ağrı'da soğuk hava nedeniyle Murat Nehri buzla kaplandı, ağaçlar kırağı tuttu. Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve çadır kullandı.

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