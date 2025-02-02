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        Ağrı'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde 42 yaşındaki kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 21:21 Güncelleme: 02.02.2025 - 21:21
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        Ağrı'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Ağrı'nın Patnos ilçesinde 42 yaşındaki kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        İlçenin Yeşilçimen Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Emin Uygurlu'yu (42), akrabaları evde hareketsiz buldu.

        İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Uygurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Uygurlu'nun cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ağrı Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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