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        Ağrı'da kayak merkezinin erime yaşanan kısımlarına brandayla kar taşınıyor

        Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi'nde erime yaşanan pistlerin topraklı kısımlarına brandayla kar taşınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:20 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:31
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        Ağrı'da kayak merkezinin erime yaşanan kısımlarına brandayla kar taşınıyor
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        Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi'nde erime yaşanan pistlerin topraklı kısımlarına brandayla kar taşınıyor.

        İl merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Küpkıran Kayak Merkezi, yağış azlığından dolayı kayak sezonunu geç açtı.

        Az yağan kar ve güneşli havayla acemi pistinde hızlı erime yaşanan merkezde, topraklı kısımların karla doldurulması için farklı bir yönteme başvuruldu.

        Pist etrafındaki karlar, kayak merkezindeki görevliler ve gönüllü gençler tarafından brandayla taşınıp, sıkıntı yaşanan yerlere dolduruluyor.

        Karlar daha sonra küreklerle zeminin ince bölümlerine serilerek kayağa hazır hale getiriliyor.

        - "Karın az olduğu yerlere 'pansuman' yapıyoruz"

        Kayak merkezini işleten Ali Yılmaz, AA muhabirine, sezonun yakın zamanda açıldığını söyledi.

        Bu sene karın az yağdığını ifade eden Yılmaz şöyle konuştu:

        "Yağan az miktarda kar ve rüzgarın getirdiği karı brandalarla taşıyoruz. Pistte karın az olduğu yerlere 'pansuman' yapıyoruz. Çevre il ve ilçelerden kayak için bizi arıyorlar. Kar az dediğimiz zaman insanlar buraya gelmiyor. Buradaki gençler bize kar taşıyor. Hava ısındığında bu karı göremezsiniz. Şimdi hava eksilerde olduğu için karın az olduğu yerlere kar taşıyıp kayak kayıyoruz. Bir an önce suni karlama makinasını kurup 150 gün kayak yaparak hem sporcu yetiştirmek hem de insanlara yardımcı olup kayak yapmalarını istiyoruz."

        Yılmaz, sabah ve akşam saatlerinde brandayla kar taşıyıp açılan yerleri doldurduklarını anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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