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        Ağrı'da 13 yıl önce şehit olan cumhuriyet savcısı için mevlit okutuldu

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 13 yıl önce terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç için mevlit okutuldu, dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 18:35 Güncelleme: 07.02.2025 - 18:48
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        Ağrı'da 13 yıl önce şehit olan cumhuriyet savcısı için mevlit okutuldu
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 13 yıl önce terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç için mevlit okutuldu, dua edildi.

        Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçedeki Merkez Camisi'nde, şehit Kılıç için mevlit programı düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, savcı Kılıç için mevlit okutuldu, ardından dua edildi.

        Programa, Vali Mustafa Koç, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Eren Öztaş, Türk Kızılay Şube Başkanı Kemal Şahin, Cumhuriyet savcıları, hakimler, adliye personeli, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Programın ardından Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesince cami çıkışında katılımcılara ikramda bulunuldu.

        Program, Doğubayazıt Adliyesi'ndeki Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç köşesine karanfil bırakılmasıyla tamamlandı.

        Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç, 5 Şubat 2012'de alışverişe gittiği sırada çarşı merkezinde terör örgütü PKK tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, nakledildiği Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.

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