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        Ağrı'da gümrük kaçağı sigara operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 15:39 Güncelleme: 09.02.2025 - 15:39
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        Ağrı'da gümrük kaçağı sigara operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde gümrük kaçağı sigara operasyonları gerçekleştirildi.

        Operasyonda 6 bin 548 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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