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        Doğu Anadolu'nun 4 şehrinde çeşme, nehir ve dereler dondu

        Ağrı, Ardahan, Kars ile Iğdır'da çeşme, nehir ve dereler buzla kaplandı, donan bazı araçlar takviye yardımıyla çalıştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:05 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:05
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        Doğu Anadolu'nun 4 şehrinde çeşme, nehir ve dereler dondu
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        Ağrı, Ardahan, Kars ile Iğdır'da çeşme, nehir ve dereler buzla kaplandı, donan bazı araçlar takviye yardımıyla çalıştırıldı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Ağrı'da, soğuk havanın etkisiyle araç camları dondu.

        Murat Nehri ve derelerin buzla kaplandığı kentte, vatandaşlar araçlarını soğuklardan üzerine serdikleri battaniye ile korumaya çalıştı.

        Hayvan borsasında vatandaşlar ile hayvanlar da soğuktan etkilendi.

        Kentte buzla kaplanan nehir ve dereler dronla görüntülendi.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyinde kalın buz tabakası oluştu, ağaçlar kırağı ile kaplandı.

        Soğuk hava Göle ilçesinde de etkisini gösterdi.

        Yol ve kaldırımların yanı sıra araçların camlarının buz tuttuğu ilçede ağaçlarda kırağı oluştu.

        - Kars

        Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye düştüğü kentte, bazı araçlar dondu ve takviye yardımıyla çalıştırıldı.

        Bazı vatandaşlar da battaniye ve halılarla araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.

        Selim ilçesinde de hava sıcaklığı sıfırın altında 22 derece ölçüldü.

        Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle sarıçam ormanları kırağıyla beyaza büründü.

        Bina çatılarında uzun buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, ağaçlar, bitkiler kırağıyla kaplandı, ev, iş yeri ve araçların camları buz tuttu.

        Soğuk nedeniyle çalışmayan araçlara akü takviyesi yapıldı.

        Araç sahiplerinden Ahmet Alkan, soğuk hava nedeniyle akülerin dayanmadığını ve boşaldığını söyledi.

        Kars Çayı'nın donmayan bölümlerinde beslenmeye çalışan yeşilbaş ve çamurcun ördekleri görüntülendi.

        - Iğdır

        Iğdır'ın yüksek kesimlerinde soğuk hava nedeniyle çeşmeler, dereler ve göletler buzla kaplandı.

        Özellikle Tuzluca ilçesindeki dağ köylerinde, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle büyük buz tabakaları oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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