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        Ağrı Dağı yeniden beyaza büründü

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı, bölgede etkili olan kar yağışıyla tamamen beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 11:37 Güncelleme: 16.02.2025 - 11:43
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        Ağrı Dağı yeniden beyaza büründü
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı, bölgede etkili olan kar yağışıyla tamamen beyaza büründü.

        Yılın her mevsimi dağcıların tırmanış yaptığı 5 bin 137 rakımla ülkenin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı ve çevresindeki dağlar yağış nedeniyle yeniden karla kaplandı.

        Zirvesinden eteklerine kadar kar örtüsü bulunan dağ, ayrı bir güzelliğe büründü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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