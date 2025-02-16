Ağrı Dağı yeniden beyaza büründü
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı, bölgede etkili olan kar yağışıyla tamamen beyaza büründü.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı, bölgede etkili olan kar yağışıyla tamamen beyaza büründü.
Yılın her mevsimi dağcıların tırmanış yaptığı 5 bin 137 rakımla ülkenin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı ve çevresindeki dağlar yağış nedeniyle yeniden karla kaplandı.
Zirvesinden eteklerine kadar kar örtüsü bulunan dağ, ayrı bir güzelliğe büründü.
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