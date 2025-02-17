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        Ağrı Dağı'na yapılan zorlu kış tırmanışı sorunsuz tamamlandı

        Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesindeki dağcıların, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na düzenlediği zorlu kış tırmanışı sorunsuz tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:24 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:55
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        Ağrı Dağı'na yapılan zorlu kış tırmanışı sorunsuz tamamlandı
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        Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesindeki dağcıların, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na düzenlediği zorlu kış tırmanışı sorunsuz tamamlandı.

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve 5 bin 137 rakımıyla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na Türkiye Dağcılık Federasyonunca kış faaliyetleri kapsamında zirve tırmanış programı düzenlendi.

        Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesine gelen 31 dağcı ve 3 rehber, perşembe günü sabah saatlerinde Elle mezrasında zorlu zirve tırmanışına başladı.

        İlk geceyi 3 bin 200 metrede bulunan alanda kamp çadırlarında geçiren dağcılar, ikinci gün kar ve tipiye rağmen zorlu tırmanışlarına kaldıkları yerden devam etti.

        Olumsuz hava koşullarına rağmen 4 bin 200 rakıma ulaşan dağcılardan bir kısmı geri dönmek zorunda kaldı, 14 dağcı ise zorlu zirve tırmanışını sürdürdü.

        Yükseğe çıkıldıkça iklim koşulları ağırlaşan, kar ve buz kütleleri artan dağda, saatlerce süren zorlu yolculuğun ardından dağcılar zirveye ulaşmayı başardı.

        Zirvede bir süre vakit geçiren dağcılar, daha sonra inişe geçerek tırmanışı sorunsuz tamamladı.

        Federasyonun Ağrı temsilcisi Bülent Yüzak, AA muhabirine, faaliyetin başarıyla tamamlanmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Ağrı Dağı'na kışın çıkmanın çok zor olduğunu belirten Yüzak, "Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanımız Ali Şenkaynağı'na, gruptan sorumlu rehber hocamız Ayşe Kalkan'a, antrenörlerimize ve programa katılan dağcılarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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