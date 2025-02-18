Karla kaplı İshak Paşa Sarayı gün batımı manzarasıyla fotoğrafçıları çekiyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çevresi karla kaplı İshak Paşa Sarayı'ndan izlenen gün batımı manzarası, fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan saray, doğusu ve güneyi sarp kayalıklarla çevrili bir tepenin üzerinde bulunuyor.

Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen ve ihtişamlı yapısıyla dikkati çeken İshak Paşa Sarayı, Osmanlı, Selçuklu ile Barok ve Rokoko mimarilerinden izler taşıyor.

Yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları bulunan tarihi yapı, her dönem yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Son günlerde etkili kar yağışıyla çevresi beyaza bürünen saray bölgesinde, havanın açık olduğu dönemlerde eşsiz gün batımı manzarası oluşuyor.

- Son günlerde fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Çevresi karla kaplı tarihi sarayı, eşsiz gün batımı manzarasında karelerine yansıtmak isteyen çok sayıda fotoğraf tutkunu da son günlerde bölgeye rağbet gösteriyor.

İstanbul'dan gelen fotoğrafçılardan Filiz Parlakkılıç, AA muhabirine, bölgeyi ilk kez ziyaret ettiğini ve tarihi yapının mimarisinden etkilendiğini söyledi.

Soğuk havaya rağmen geziden keyif aldığını ifade eden Parlakkılıç, "Gün batımıyla ilgili güzel fotoğraflar çektik. Manzara muhteşem, fotoğraf çekmek çok güzel." dedi.

Mersin'den gelen Metin Gönden ise fotoğrafçılığı hobi olarak yaptığını, Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı başta olmak üzere tarihi ve doğal güzellikleri çok beğendiğini dile getirdi.

- "Çok güzel ve nefes kesici bir manzara var"

Figen Gündüz de Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezip fotoğrafladığını anlatarak, "İlk defa Ağrı'ya geldim. İshak Paşa Sarayı'nın fotoğraflarını çekiyoruz. Çok güzel ve nefes kesici bir manzara var. Daha uzun soluklu gelip burada kalmak istiyorum. Hava soğuk ama bu güzelliği fotoğraflamak için buradayız. Güzel fotoğraflar çektim diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.