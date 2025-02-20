Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor
Ağrı ve Erzincan'da kar yağışı hayatı zorlaştırdı.
Ağrı ve Erzincan'da kar yağışı hayatı zorlaştırdı.
Ağrı'da gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Vatandaşlar iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi.
Zaman zaman tipiye de dönüşen kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde de etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi.
Çevreyi beyaza bürüyen kar, yüksek kesimlerde yaklaşık 70 santimetreye kadar ulaştı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken vatandaşlar da evlerinin önünde kar temizleme çalışması yaptı.
Üzümlü Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçe genelinde kar temizleme çalışması başlattı, buzlanmaya karşı da yollarda tuzlama çalışması yapıldı.
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