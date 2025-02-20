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        Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor

        Ağrı ve Erzincan'da kar yağışı hayatı zorlaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:54 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:54
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        Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor
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        Ağrı ve Erzincan'da kar yağışı hayatı zorlaştırdı.

        Ağrı'da gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Vatandaşlar iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi.

        Zaman zaman tipiye de dönüşen kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde de etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi.

        Çevreyi beyaza bürüyen kar, yüksek kesimlerde yaklaşık 70 santimetreye kadar ulaştı.

        Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken vatandaşlar da evlerinin önünde kar temizleme çalışması yaptı.

        Üzümlü Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçe genelinde kar temizleme çalışması başlattı, buzlanmaya karşı da yollarda tuzlama çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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