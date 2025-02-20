Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken vatandaşlar da evlerinin önünde kar temizleme çalışması yaptı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde de etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Zaman zaman tipiye de dönüşen kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Ağrı'da gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

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