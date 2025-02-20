Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde eğitime yarın ara verildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği belirtildi.

Bu kapsamda eğitime yarın için ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemizde görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler idari izinli sayılacak olup, tüm akademik ve idari birimlerde mesai devam edecektir."