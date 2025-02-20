Ağrı-Iğdır kara yolunda mahsur kalanlara Türk Kızılay kumanya dağıttı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Ağrı-Iğdır kara yolunda yolcu otobüsleri, tır ve çok sayıda araç mahsur kaldı.

Ağrı genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

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