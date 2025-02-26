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        Ağrı'da kayak sezonu yoğun kar yağışıyla tekrar başladı

        Ağrı'da bir süre önce sezonu kapatan Küpkıran Kayak Merkezi, son günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından yeniden kayakseverleri ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:09 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:25
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        Ağrı'da kayak sezonu yoğun kar yağışıyla tekrar başladı
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        Ağrı'da bir süre önce sezonu kapatan Küpkıran Kayak Merkezi, son günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından yeniden kayakseverleri ağırlamaya başladı.

        İl merkezine yakın mesafede olan ve ocak ayının ortalarında sezonu açan Küpkıran Kayak Merkezi, yaklaşık 700 metre uzunluğunda 3 pistiyle kış boyunca kayakseverleri ağırlıyor.

        Bir süre önce havaların ısınmaya başlaması ve rüzgarın etkisiyle zemininde kar kalmadığı için sezonu kapatan merkezde, son günlerde etkili olan kar yağışıyla kayak keyfi ikinci kez başladı.

        Yoğunluğun yaşandığı merkezde aileler, kayak ve snowboard yaptı, çocuklar da kızakla kayıp eğlenceli vakit geçirdi.

        Kayak merkezini işleten Ali Yılmaz, AA muhabirine, bu sene kar geç yağdığı için sezonun da geç açıldığını söyledi.

        Bir süre önce kapanan merkezi son günlerdeki kar yağışıyla yeniden açtıklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Biz kayak sezonunu aralık ayında açmayı düşünürken kar olmadığı için açamadık. Ara ara brandayla kar taşıyıp toprak zeminin göründüğü yerleri iyileştirdik. Son günlerde ciddi kar yağdı. Bu karın yağmasıyla Ağrı'dan ve çevre bölgelerden binlerce insan buraya akın etti, malzeme bile yetiştiremiyoruz."

        Merkezde gece kayağının da yapıldığını dile getiren Yılmaz, suni karlama sistemine geçilmesiyle sezonun daha uzun olacağını anlattı.

        Çocuklardan Enes Deniz ise kızakla kaymanın çok keyifli olduğunu belirterek, "Ağrı'da kışlar çok zor geçiyor, son günlerde havalar da soğumaya başladı. Ailemizle buraya geldik, zaman geçirdik. Çok keyifli oldu." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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