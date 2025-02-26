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        Ağrı Belediyesi'nde iş akdine son verilen işçiler nöbete başladı

        Ağrı Belediyesince iş akdine son verilen ve mahkemeyle geri dönmeye hak kazanan işçiler, çadır kurarak nöbete başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 17:26 Güncelleme: 26.02.2025 - 17:26
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        Ağrı Belediyesi'nde iş akdine son verilen işçiler nöbete başladı
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        Ağrı Belediyesince iş akdine son verilen ve mahkemeyle geri dönmeye hak kazanan işçiler, çadır kurarak nöbete başladı.

        31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerden sonra Ağrı Belediyesince işten çıkarılanlar belediyeye yakın alanda çadır kurdu.

        HAK-İŞ disiplin kurulu üyesi ve Öz İnşaat Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Koca, burada yaptığı açıklamada, işçileri keyfi kararlarla işsiz bırakmak ve evine ekmek götürmeye çalışan emekçileri çaresizliğe sürüklemenin zulmün en ağırı olduğunu söyledi.

        Adalet sağlanana kadar kararlılıkla nöbet tutacaklarını belirten Koca, "Ağrı Belediyesi’nin haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkardığı 50 üyemiz için verdiğimiz hukuk mücadelesini kazanmamıza rağmen, belediye mahkeme kararını tanımayarak hukuku ayaklar altına almaktadır. Bu durum, sadece bir hukuk ihlali değil, aynı zamanda insanlık suçudur." diye konuştu.

        Koca, Ağrı Belediyesi’nin üyelerine zulmünün sadece işten çıkarmalarla sınırlı olmadığını, 120 üyenin belediyenin politikaları nedeniyle ailelerinden koparılarak sürgün politikasına maruz bırakıldığını anlattı.

        Bu durumun sadece Ağrı Belediyesi ile sınırlı olmadığına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

        "Diyadin Belediyesi’nde 3 üyemiz istifaya zorlanmış, 15 üyemiz ise dayanaksız gerekçelerle görev yerlerinden uzaklaştırılmıştır. Doğubayazıt Belediyesi’nde 15 üyemiz işinden edilmiş, 40 üyemiz ise sürgün edilmiştir. Sendikamıza mensup üyelerimizin 'ya sendika değiştirirsin ya da işsiz kalırsın' şeklinde dayatmalara maruz kalması, kabul edilemez boyuttadır. Diyadin ve Doğubayazıt'ta da zulmün karanlığına ışık olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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