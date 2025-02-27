Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi ile Iğdır'daki bazı köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi

Açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Kervansaray, Taşlıca, Pınarbaşı, Mezra, Zor, Aliköçek ve Alibeyköy köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları sebebiyle 27 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde olumsuz hava koşullarının devam ettiği bildirildi.

Iğdır'daki bazı köy okullarında da eğitime 1 gün ara verildi.

Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi ile Iğdır'daki bazı köy okullarında bugün eğitime ara verildi.

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