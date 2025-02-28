Ağrı Belediyesi'nde iş akdine son verilen işçilerin nöbeti devam ediyor

Ağrı Belediyesince 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerden sonra iş akdine son verilen işçilerin başlattıkları nöbet 5. gününde devam ediyor.

Hizmet-İş Ağrı Şube Başkanı Emrah Aslan, 50 arkadaşlarının işe geri dönmeleri için çaba gösterdiklerini söyledi.

Aslan, belediyede çalışan işçilerin de sorunları olduğunu belirterek, "Ağrı Belediyesinde üyelerimiz 11 aydır eksik ücret alıyor. Her birinin içeride 200-250 bin lira alacağı mevcut. Ne yazık ki bunu da ödemiyorlar. Arkadaşlarımızın kazanmış oldukları davanın kararına uyulup işe dönmelerini talep ediyoruz. Bu nöbet uzun da sürebilir. Buna hazırlıklıyız. Gerekirse çadırımız burada 1-2 yıl da kalır. Bizler aynı davranışı Van ve Diyarbakır'da da gösteriyoruz." diye konuştu.

Yunus Emre Yılmaz ise 3 ay önce işten çıkarıldığını ve soğuk havaya rağmen işe dönene kadar nöbetlerine devam edeceklerini aktardı.