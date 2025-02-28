Ağrı'da öğrenciler için spor atölyesi açıldı

Ağrı Valiliği ve Ulusal Çocuk Hakları Derneğince (UDER) 15 Nisan İlkokulunda spor atölyesinin açılışı yapıldı.

Valilik ve UDER işbirliğiyle, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve sporla erken yaşta tanışmalarını sağlamak amacıyla okulda yapılan "Çocuk Spor Atölyesi'nin açılışı için tören düzenlendi.

Vali Mustafa Koç, Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, UDER Başkanı Yusuf Yıldırım ve öğretmenler, egzersiz materyalleri ve takım oyunlarının bulunduğu atölyeyi kurdele keserek açtı.

Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, çocukların en iyi şartlarda yetişmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Kentte kışların çetin geçtiğine ve bu yüzden çocukların dışarıda vakit geçiremediğine değinen Koç, şunları kaydetti:

"Hem bu dezavantajı ortadan kaldırmak hem de beraber vakit geçirip ekip ruhu oluşturabilmeleri açısından böyle bir spor atölyesini okulumuza kazandırdık. Daha önce de bu okulda zeka oyunları sınıfı ve müzik atölyesi kurmuştuk. Çocuklarımızın sportif ve kültürel manada yeteneklerini keşfetmeleri için bu tür atölyeler kuruyoruz."

Koç, çocukların kendilerini geliştirmeleri için diğer okullarda da bu tarz projeleri hayata geçireceklerini anlattı.

UDER Başkanı Yıldırım da atölyenin, çocukların spora ilgisini artırarak düzenli hareket alışkanlığı kazanmalarına katkı sunmaya, ekip ruhu, öz güven ve disiplin gibi değerleri de pekiştirmeye yönelik tasarlandığını belirtti.

Vali Koç ve beraberindekiler, daha sonra akıl ve zeka oyunları sınıfındaki öğrencilerle sohbet edip oyun oynadı.