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        Ağrı'da Kızılay gönüllüleri camilerde temizlik çalışması yaptı

        Ağrı'da ramazan maneviyatının yaşandığı camiler, Türk Kızılay gönüllülerince temizleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 11:58 Güncelleme: 02.03.2025 - 12:08
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        Ağrı'da Kızılay gönüllüleri camilerde temizlik çalışması yaptı
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        Ağrı'da ramazan maneviyatının yaşandığı camiler, Türk Kızılay gönüllülerince temizleniyor.

        Kentte sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin yaşamına dokunan Kızılay, gönüllüleriyle il merkezinin en büyük camilerinden Merkez Camisi ile Ulu Cami'de el birliğiyle temizlik çalışması yapıyor.

        Pencereler ve kalorifer peteklerini silip yerleri süpüren gönüllüler, diğer camilerde de aynı çalışmayı gerçekleştirecek.

        Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Gönüllülerle güzel bir çalışma yapmaya karar verdiklerini belirten Tatlı, "Ağrı'daki en büyük Merkez Camisi ve Ulu Cami'de gönüllülerimizle temizlik çalışması yaptık. Teravih namazı öncesi caminin pervazlarını, kitaplıklarını, minberini, peteklerini sildik. Halıları süpürdük. Yapılabilecek temizlik çalışmasının tamamını yaptık. Hem Genç Kızılay hem de Kadın Kızılay gönüllülerimizle bunu yaptık." diye konuştu.

        Tatlı, ihtiyaç sahiplerine iftarlık ve gıda kolileri başta olmak üzere yardım dağıtmaya devam edeceklerini anlattı.

        Yetim çocuklar için iftar programı düzenleyeceklerini ifade eden Tatlı, "Teravih namazlarından sonra vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunacağız. Aslında ramazanın ilk gününden son gününe kadar hem ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız hem de etkinlik ve sosyal faaliyetlere de devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

        Gönüllülerden Rabia Kılıç da birçok faaliyete katılarak insanların hayatına pozitif anlamda dokundukları için mutlu olduğunu dile getirdi.

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        Galeri
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