Ağrı'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Ağrı'da gönüllüler, kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Umut Kervanı Derneği gönüllüleri, kışın çetin geçtiği kentte yaban hayvanlarına yönelik çalışma yaptı.

Gönüllüler, karla kaplı arazilere ekmek, buğday ve et bıraktı.

Dernek Başkanı Hamza Yılmaz, kış mevsiminde yaban hayvanlarının zorlu doğa koşullarına maruz kaldığını belirterek, "İnancımızın bize yüklediği sorumluluk gereği doğada bulunan yabani hayvanlar için de bu şekilde bir çalışmamız var. Bugün yanımızda getirdiğimiz et, buğday, ekmek gibi çeşitli yiyecekleri hayvanların yemesi için farklı noktalara bıraktık." dedi.