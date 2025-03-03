Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

        Ağrı'da gönüllüler, kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 13:52 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı
        ABONE OL

        Ağrı'da gönüllüler, kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

        Umut Kervanı Derneği gönüllüleri, kışın çetin geçtiği kentte yaban hayvanlarına yönelik çalışma yaptı.

        Gönüllüler, karla kaplı arazilere ekmek, buğday ve et bıraktı.

        Dernek Başkanı Hamza Yılmaz, kış mevsiminde yaban hayvanlarının zorlu doğa koşullarına maruz kaldığını belirterek, "İnancımızın bize yüklediği sorumluluk gereği doğada bulunan yabani hayvanlar için de bu şekilde bir çalışmamız var. Bugün yanımızda getirdiğimiz et, buğday, ekmek gibi çeşitli yiyecekleri hayvanların yemesi için farklı noktalara bıraktık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Motokurye istemeden hafifçe dokundu... Feci darp kamerada!
        Motokurye istemeden hafifçe dokundu... Feci darp kamerada!
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        Yönetimden Okan Buruk’a destek!
        Yönetimden Okan Buruk’a destek!
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        64 kişiyi 24 milyon TL dolandırdı! Büyük ceza!
        64 kişiyi 24 milyon TL dolandırdı! Büyük ceza!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Enflasyonu süt körükledi
        Enflasyonu süt körükledi
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?

        Benzer Haberler

        Ağrı'nın köylerinde karla mücadele çalışması sürüyor
        Ağrı'nın köylerinde karla mücadele çalışması sürüyor
        Ağrı'da Kızılay gönüllüleri camilerde temizlik çalışması yaptı
        Ağrı'da Kızılay gönüllüleri camilerde temizlik çalışması yaptı
        Ağrı, Ardahan, Tunceli ile Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oldu
        Ağrı, Ardahan, Tunceli ile Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oldu
        Ağrı'da öğrenciler için spor atölyesi açıldı
        Ağrı'da öğrenciler için spor atölyesi açıldı
        Ağrı Belediyesi'nde iş akdine son verilen işçilerin nöbeti devam ediyor
        Ağrı Belediyesi'nde iş akdine son verilen işçilerin nöbeti devam ediyor
        Ağrı'da yabancı uyruklu kişinin valizinde 4 bin 20 vücut geliştirme ilacı e...
        Ağrı'da yabancı uyruklu kişinin valizinde 4 bin 20 vücut geliştirme ilacı e...