Ağrı'daki obezite merkezinde hastalar kişiye özel tedaviyle zayıflıyor

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 yıldır hizmet veren obezite merkezinden yararlanan hastalar, fazla kilolarından kurtularak daha sağlıklı bir yaşam sürdürüyor.

Türkiye'de 2018 yılında açılan 14 pilot merkezden biri olan obezite merkezinde iç hastalıkları, psikiyatri, fizik tedavi ve kardiyoloji gibi farklı branşlarda uzman hekimler tarafından değerlendirilen hastalar, tedavi altına alınıyor.

Hastalar, diyet uzmanı, fizyoterapist, psikolog, hemşire ve koordinatör tarafından bire bir takip edilerek aşamalı tedavilerin ardından sağlığına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Randevusuz hizmet veren merkezde 116 kiloyken sağlık sorunları yaşadığı için tedaviye başlayan Ahmet Karaoğlu, 20 kilo zayıflayarak daha iyi bir yaşam sürmeye başladı.

Ahmet Karaoğlu, yaptığı açıklamada, daha önce fazla kilolarından dolayı uyuyamadığını belirterek, "Karaciğer yağlanması vardı ve kalp krizi geçirdim. Obezite servisine 116 kiloyla geldim. 1,5 yıl içinde 96 kiloya düştüm. Daha önce uyumaya çalışınca zorlanıyordum. Şimdi çok rahat ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer de obezitenin günümüzde giderek artan birçok sağlık problemiyle ilişkili olan küresel bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre obezitenin diyabet, kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar gibi birçok hastalıkla ilişkisinin bulunduğunu belirten Beşer, "İdeal beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyle biz bu süreci kontrol altına alabiliriz. Sağlıklı nesiller ve güçlü bir toplum için bilinçli adımlar atmak hepimizin görevidir. Bu amaçla Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak danışanlarımızın her zaman yanındayız." diye konuştu.

- "1490 hastaya ulaştık"

Obezite merkezinden sorumlu hekim Arzu Gedik ise 2018 yılından bu yana hizmet verdiklerini anımsatarak, "Faaliyete başladıktan sonra 1490 hastaya ulaştık. Şu an aktif olarak 565 hastayla da takiplerimize devam ediyoruz." dedi.