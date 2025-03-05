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        Ağrı Spor Lisesi öğrencileri kayak dersinde hem öğreniyor hem eğleniyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Kayak dersini şehirdeki Küpkıran Kayak Merkezi'nde işleyen Ağrı Spor Lisesi öğrencileri, pistteki dersle hem öğreniyor hem eğleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:06
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        Ağrı Spor Lisesi öğrencileri kayak dersinde hem öğreniyor hem eğleniyor
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        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Kayak dersini şehirdeki Küpkıran Kayak Merkezi'nde işleyen Ağrı Spor Lisesi öğrencileri, pistteki dersle hem öğreniyor hem eğleniyor.

        Ağrı Spor Lisesi'nde "Okul Her Yerdedir" projesi kapsamında kayak dersi, kentteki kayak merkezinde uygulamalı olarak işleniyor.

        Beden eğitimi öğretmenleri yönetiminde haftada bir gün kayak dersinde piste çıkan öğrenciler, hem iyi bir kayak sporcusu olabilmek için eğitim alıyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor.

        Beden eğitimi öğretmeni Bülent Yüzak, AA muhabirine, okulda çok sayıda öğrencilerin kayak öğrendiğini, bilmeyenlere de öğretmeye devam ettiklerini söyledi.

        Okulda çok başarılı sporcuların bulunduğunu ve bu geleneği sürdürmek istediklerini belirten Yüzak, şunları kaydetti:

        "33 öğrencimizle kayak merkezindeyiz. Haftanın belirli günlerinde kayak derslerimizi burada işliyoruz. Öğrencilerimize kayak üzerinde durma, kayma, slalom ve alp disiplinine yönelik eğitim veriyoruz. Öğrenciler yıl sonunda kayak dersini öğrenmiş ve yardımcı antrenör belgesi almaya hak kazanmış oluyorlar. Sınıflarda kayakla ilgili teknik kısımları işledikten sonra uygulama dersini de kayak merkezinde işliyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile kayak merkezini işleten Ali Yılmaz'a teşekkür ediyoruz."

        - "İlk defa ayaklarına kayak takımı takan öğrencilerimiz var"

        Beden eğitimi öğretmeni Levent Ekinci ise 5 yıldır devam eden projeyle öğrencilere kayak eğitimi verdiklerini anlattı.

        Kayakta çok başarılı öğrenciler yetiştirdiklerini dile getiren Ekinci, "Kuzey disiplininde Türkiye birincisi ve hatta dünyada derecesi bulunan öğrencilerimiz mezunlar ve antrenörlük yapmaktadırlar. Çocuklar çok heyecanlı ve özverililer. Kayağı öğrenmek için çabalıyorlar ve bu bizi mutlu ediyor. İlk defa ayaklarına kayak takımı takan öğrencilerimiz var. 3 saat eğitim verdiğimiz çocuklar zirveden aşağıya rahat şekilde inmeye başlıyor. Kar yerde kaldığı sürece haftada bir gün buradayız. Hava da çok soğuk. Hava sıfırın altında 20 dereceyi buluyor." diye konuştu.

        Öğrencilerden Ahmet Yasin Canpolat da ilk defa kayak öğrenmenin heyecanını yaşadığını belirterek, "Daha yolun başındayım. İnşallah daha iyi olmaya çalışacağım. Hava soğuk. Kayak eğlenceli. Arkadaşlarım da çok mutlu görünüyor." dedi.

        Zehranur Senç de ilk defa kayakla tanıştığını ve öğrenmeye başladığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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