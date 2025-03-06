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        Ağrı Ovası sisle kaplandı

        Ağrı Ovası ve çevresindeki yüksek dağlar sis bulutuyla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:48 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:48
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        Ağrı Ovası sisle kaplandı
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        Ağrı Ovası ve çevresindeki yüksek dağlar sis bulutuyla kaplandı.

        Soğuk havanın hakim olduğu şehirde, gece saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.

        Ağrı Ovası ve çevresindeki karla kaplı dağları kaplayan sis, güzel görüntü oluşturdu.

        Sisin görüş mesafesini düşürdüğü kentte, ağaçlarda da kırağı oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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