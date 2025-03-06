Ağrı Ovası sisle kaplandı
Ağrı Ovası ve çevresindeki yüksek dağlar sis bulutuyla kaplandı.
Ağrı Ovası ve çevresindeki yüksek dağlar sis bulutuyla kaplandı.
Soğuk havanın hakim olduğu şehirde, gece saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.
Ağrı Ovası ve çevresindeki karla kaplı dağları kaplayan sis, güzel görüntü oluşturdu.
Sisin görüş mesafesini düşürdüğü kentte, ağaçlarda da kırağı oluştu.
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