Ağrı'da çatıdan düşen kar kütleleri 2 otomobile zarar verdi
Ağrı'da bir binanın çatısından düşen kar kütleleri 2 otomobilde hasara neden oldu.
Ağrı'da bir binanın çatısından düşen kar kütleleri 2 otomobilde hasara neden oldu.
Yavuz Mahallesi 100. Yıl Parkı yakınlarında inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısında biriken kar kütleleri seyir halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.
Yaralananın olmadığı olayda, araçlarda hasar oluştu.
Sürücülerinin talebi üzerine araçlar çekici yardımıyla söz konusu alandan alındı.
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