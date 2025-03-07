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        Ağrı'da çatıdan düşen kar kütleleri 2 otomobile zarar verdi

        Ağrı'da bir binanın çatısından düşen kar kütleleri 2 otomobilde hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 22:52 Güncelleme: 07.03.2025 - 22:52
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        Ağrı'da çatıdan düşen kar kütleleri 2 otomobile zarar verdi
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        Ağrı'da bir binanın çatısından düşen kar kütleleri 2 otomobilde hasara neden oldu.

        Yavuz Mahallesi 100. Yıl Parkı yakınlarında inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısında biriken kar kütleleri seyir halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.

        Yaralananın olmadığı olayda, araçlarda hasar oluştu.

        Sürücülerinin talebi üzerine araçlar çekici yardımıyla söz konusu alandan alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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