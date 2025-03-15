Ağrı'da eriyen kar suları ev ve ahırlara girdi

Ekipler, 15 araç, 53 personel ile ahır ve evlerdeki suya müdahale etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine mahallede, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Devlet Su İşleri ve ilçe belediyelerinin desteğiyle çalışma başlatıldı.

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