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        Ağrı'da eriyen kar suları ev ve ahırlara girdi

        Ağrı'da havaların ısınmasıyla eriyen kar sularının girdiği ev ve ahırlarda çalışma yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 16:00 Güncelleme: 15.03.2025 - 16:32
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        Ağrı'da eriyen kar suları ev ve ahırlara girdi
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        Ağrı'da havaların ısınmasıyla eriyen kar sularının girdiği ev ve ahırlarda çalışma yapıldı.

        Eriyen kar suları nedeniyle kent merkezindeki Kazım Karabekir Mahallesi'nde 8 ahır ve 16 konutta su baskını meydana geldi.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine mahallede, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Devlet Su İşleri ve ilçe belediyelerinin desteğiyle çalışma başlatıldı.

        Ekipler, 15 araç, 53 personel ile ahır ve evlerdeki suya müdahale etti.

        Sular vidanjörlerle boşaltılarak temizlik yapıldı.

        Galeri
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